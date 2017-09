Europarlamentarul Marinescu a oferit ghiozdane și rechizite copiilor gorjeni

Zeci de copii din comuna Prigoria și municipiul Motru au primit ghiozdane cu rechizite, din partea europarlamentarului PNL Marian-Jean Marinescu, vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. Elevii Școalii Primare din satul Negoiești, comuna Prigoria, au primit cu bucurie ghiozdanele cu rechizite. De asemenea, produsele respective au fost oferite și copiilor aflați în plasament, în centrele rezidențiale de pe raza municipiului Motru. “Noi, liberalii, considerăm că educația este temelia oricărei reușite în viață, iar școala trebuie să deschidă drumul către noi orizonturi pentru toți elevii. Copiii și tinerii care au primit ghiozdane cu rechizite sunt în situații dificile din punct de vedere social, de aceea am considerat că orice sprijin, cât de mic, poate aduce un zâmbet pe chipul lor și o motivație în plus de a merge la școală. Ghiozdanele oferite de europarlamentarul PNL -Marian-Jean Marinescu au ajuns la copii, prin intermediul consilierului județean Denisa Șuță și a primarilor Iuliana Iliescu de la Prigoria și Gigel Jianu de la Motru”, se arată într-un comunicat de presă al PNL Gorj.

A.S.