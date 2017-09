Fostul director al CJRAE Gorj, cu ZERO puncte la gradația de merit – “S-a vrut umilirea mea! Aștept ca plângerea mea la MEN să fie investigată!”

Înlocuit în septembrie din funcția de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională(CJRAE) Gorj, prof. Ion Elena susține că a fost în continuare prigonit de către conducerea IȘJ Gorj. Elena menționează că maximul de umilință pe care l-a îndurat a fost atins, însă, în iunie când i s-a respins pentru a doua oară dosarul de gradație, care a primit, în mod șocant, zero puncte. Drept urmare, profesorul s-a adresat, luna trecută, cu un memoriu scris ministrului Educației, Liviu Pop, cerând investigarea cazului său, și a faptului că îi este refuzată orice încercare de a promova în vreun organism de conducere consultativ pe teme de educație de la nivelul județului.

Profesorul Elena a condus CJRAE timp de patru ani de zile, în perioada 2012-2016, acesta fiind anterior inspector școlar timp de nouă ani de zile.

Problemele lui Ion Elena au început din toamna anului 2015, urmare a unor discuții contradictorii între directorul CJRAE și inspectorul general Ion Ișfan, acestea având la bază lucruri de natură profesională și diferende privind viziunea în educație. Deși surse din CJRAE susțin că tensiunile au avut la bază refuzul directorului de a face anumite angajări dictate “de sus”, Ion Elena nu a făcut valuri în spațiul public, și a așteptat finalul mandatului său de director, care a expirat la 31 august 2016. Deși, Ișfan, prin decizie, putea să-l mențină pe Elena în funcție, acesta preferă să îl îndepărteze pe profesor din instituție și chiar din Corpul Directorilor. Elena nu se plânge de situație, deși i se pare incorectă, și revine profesor la catedra de educație civică de la Palatul Copiilor din Târgu-Jiu. Înainte de a i se termina mandatul la CJRAE, profesorului i se respinge dosarul de gradație de către IȘJ Gorj, acesta fiind în opinia directorului primul semn că nu mai este agreat de conducerea instituției. Deși face contestație la punctajul primit, de 83 de puncte, el fiind primul sub linie, gradația de merit, în mod evident, îi este respinsă de comisia de concurs, care decide nu să îi crească punctajul cu 60 de sutimi, ci îi scade acestuia cu 27 de puncte.

Atac la imagine

Ion Elena își depune și în 2017 dosarul completat pentru obținerea gradației de merit. În sesiunea din iunie, Elena primește răspunsul șocant al comisiei, care nu îi oferă nici măcar punctajul de anul trecut, ci ZERO puncte. Asta deși în dosar se aflau acte care fuseseră evaluate deja de comisie în anul precedent. De data aceasta, Elena nu mai face contestație conștient că subalternii lui Ișfan se supun ordinelor venite “de sus”. În schimb, luna trecută, Elena redactează un memoriu conținând toate neajunsurile profesionale de care a avut parte în ultimul an de zile, generate de la vârful IȘJ, și le transmite ministrului Educației Liviu Pop. “Sper ca o comisie de la MEN să vină și să verifice aspectele semnalate de mine în acest memoriu și să ia măsurile care se impun. Putea chiar Corpul de Control al ministrului să mă cheme și să discute cu mine pe această temă, cu atât mai mult cu cât am semnalat abuzurile de care am fost lovit. Sper într-o schimbare a managementului educațional la vârful IȘJ Gorj și în îmbunătățirea raporturilor manageriale la nivelul școlii gorjene. Am fost umilit, cu intenție, de către IȘJ în legătură cu punctajul primit pentru gradația de merit, fiind singurul cadru didactic, care am beneficiat de acest punctaj, spre uimirea colegilor mei de catedră și a celor care știu că lucrez în învățământ de 40 de ani, fără incidente”, a declarat profesorul Ion Elena.

Cea mai valoroasă distincție profesională!

Dascălul este printre puținii profesori din județ, care au fost apreciați la nivel național primind distincția “Gheorghe Lazăr”- Clasa I.

Aceasta este de fapt cea mai valoroasă distincție care se acordă profesorilor merituoși din învățământul preuniversitar. Distincția a fost acordată profesorului Ion Elena în 2007 prin ordin al ministrului Educației de atunci.

ANAMARIA STOICA