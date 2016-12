În noaptea dintre ani/18 cupluri își unesc destinele sub Poarta Sărutului

18 cupluri din Gorj, alte judeţe ale Olteniei, precum şi din mai multe zone ale ţării s-au prezentat la Târgu-Jiu în perioada 20-22 decembrie pentru depunerea documentelor necesare în vederea oficierii căsătoriilor chiar sub Poarta Sărutului, la cumpăna dintre ani.

Poarta Sărutului din Parcul Central din Târgu-Jiu este simbolul iubirii pentru cuplurile de îndrăgostiţi care vor să-şi unească destinele sub aceasta în noaptea dintre ani. Şi în acest an, ca o tradiţie din anul 2002 încoace, mai multe cupluri vor spune “Da!” în noaptea de Revelion chiar sub opera lui Constantin Brâncuşi. Taxele pentru căsătoriile oficiate la cumpăna dintre ani sub Poarta Sărutului au rămas aceleaşi. Astfel, doritorii trebuie să achite la casieria Primăriei o taxă de 400 de lei. Depunerea actelor s-a făcut în perioada 20-22 decembrie inclusiv. În cursa spre marele “Da!” de sub Poarta Sărutului s-au înscris 18 cupluri.

“Acest eveniment se desfăşoară la Târgu-Jiu din anul 2002. După oficierea propriu-zisă, mirii vor primi flori, şampanie şi un tort. În perioada de înscrieri, un număr de 18 cupluri şi-au depus actele aferente oficierii căsătoriilor în noaptea dintre ani. Sunt cupluri din Gorj, Dolj, Vâlcea, dar şi din alte zone ale ţării cum ar fi Bucureşti, Râşnov, Turnu Măgurele”, a declarat Loredana Covei, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. Anul trecut, la trecerea dintre ani, 15 cupluri şi-au legat destinele sub Poarta Sărutului.

Izabella Molnar