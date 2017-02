Leafa bibliotecarei-șefe, cât a primarului municipiului Motru

Primarul municipiului Motru a acceptat, miercuri, să-i mărească salariul unei bugetare din subordine la 5562 de lei brut. Este vorba despre una dintre bibliotecarele orașului care, urmare a majorării sporurilor primite de la edilul local, a ajuns să aibă leafa cât a primarului municipiului și chiar să-l depășească cu salariul pe viceprimarul localității. Decizia de majorare a salariului bibliotecarei a revoltat angajații Primăriei Motru, care se plâng că sunt inechități foarte mari între salariile funcționarilor publici ai instituției.

Maria Bărbăcioru este singura dintre cele două salariate ale bibliotecii orașului Motru, aparținând primăriei municipiului, căreia i s-a mărit, luna aceasta, salariul cu aproape 50%. Asta, deoarece bibliotecara a fost promovată în funcție, prin decizie a primarului, și a devenit responsabil bibliotecă, lucru care i-a adus o majorare cu 25% a salariului de bază, asta deși numai ce i se majorase leafa cu cei 20% dați prin ordonanța dată de Guvernul Grindeanu. Bibliotecara, șefă peste doar o persoană, a primit majorare de 25% și la alte două sporuri avute deja, mai exact la spor de confidențialitate de 15% și la cel de condiții vătămătoare de 10%. Salariul de bază de 4900 de lei a crescut astfel la 5562, urmare a majorării acestor sporuri.

Liderul de sindicat poate contesta decizia

Decizia primită de bibliotecară a creat un val de nemulțumiri în Primăria Motru, în instituție fiind deja 68 de funcționari publici care i-au solicitat liderului de sindicat să ia măsuri în privința inechităților salariale de care ei au parte. “Am aflat miercuri de decizia primarului Gigel Jianu de a o promova pe bibliotecara Bărbăcioru responsabil de bibliotecă, cu un salariu majorat cu 25%, dar consider că măsura nu este una corectă. Sporul în cauză se acordă doar pentru funcția de șef de birou iar responsabil bibliotecă nu înseamnă asta. Voi studia exact ce a stat la baza majorării salariale în cauză și dacă constat ilegalitatea acesteia, voi acționa în judecată pentru anularea ei. Cazul bibliotecarei Bărbăcioru nu este singurul de inechitate salarială din Primăria Motru, sunt deja 68 de angajați nemulțumiți care vor să atace în instanță, prin sindicat, deciziile salariale primite. Am ajuns ca bibliotecara să aibă în primăria municipiului salariul aproape ca edilul care ia în jur de 3900 de lei net, în timp ce secretara primăriei are un brut de vreo 9000 de lei”, a declarat Pavel Tutunaru, liderul Sindicatului Liber al Funcţionarilor din Primăria Motru.

Încă un șef în organigramă

Și viceprimarul localității, Cosmin Morega, consideră că decizia primită de angajata bibliotecii orașului nu ar fi corectă, asta mai ales că instituția se confruntă cu probleme financiare, lunar făcându-se eforturi mari pentru acordarea salariilor bugetarilor din instituție. De altfel, anul trecut, Primăria Motru a acordat, în câteava luni, doar jumătate de salarii, din lipsa fondurilor.

“Consider că acest lucru se putea reglementa prin fișa postului, acordându-i-se responsabilități uneia dintre cele două persoane aflate la muncă, asta deoarece a treia se află în concediu de creștere a copilului. Mai mult, să nu uităm că biblioteca face parte dintr-un compartiment, nu dintr-un serviciu, ca atare s-a modificat organigrama instituției, lucru care se poate face numai prin hotărâre a Consiliului Local nu prin decizie a primarului. De ieri, mai avem un șef în primărie. Apoi, ținând cont de situația economică a instituției cred că decizia de promovare și majorare salarială nu trebuia aplicată pentru bibliotecara Bărbăcioru. Să nu uităm că nu s-au acordat încă drepturile câștigate în instanță, prin hotărâri definitive, către angajații Primăriei Motru”, a declarat viceprimarul Cosmin Morega, menționând că în primărie erau tensiuni, ieri dimineață, pe marginea controversatei dispoziții. De altfel și viceprimarul încasează net puțin peste 3000 de lei lunar, salariul său fiind mai mic decât al bibliotecarei, în timp ce responsabilitățile sunt mult mai multe.

Bibliotecara face ore suplimentare

Acest lucru pare că nu o afectează pe bibliotecara Maria Bărbăcioru care susține că decizia primită de ea, ar fi, în opinia sa, corectă și legală.

“Primarul a respectat dispozițiile legii în ce mă privește, iar dacă liderul de sindicat vrea să dea în judecată, să fie sănătos. Eu fac muncă de responsabil bibliotecă de ani buni, muncesc de 20 de ani în această bibliotecă, și fac tot timpul ore suplimentare, nu stau ca alții opt ore pe scaun fără să fac nimic. În bibliotecă se fac activități, sunt numeroși cetățeni care vin la bibliotecă, avem și biblionet, eu vin și duminica la muncă. Că sunt inechități salariale în primărie știu asta, dar nu este vina decât a celor care au făcut astfel legile țării. Nici nu știam ce salariu are primarul, dar eu merit banii pe care îi primesc”, a specificat bibliotecara Maria Bărbăcioru, spunând că la baza deciziei primite de ea ieri stau și hotărâri judecătorești.

Șase funcționari, cu salariul peste cel al primarului

De altfel și primarul Gigel Jianu este de aceeași părere cu bugetara Bărbăcioru. “S-a respectat legea, dispoziția nu am dat-o unilaterală, ci pe baza unei solicitări. S-a verificat cadrul legal. Nu știu dacă angajata are salariul mai mare ca mine, dar până la 1 februarie erau deja cinci sau șase salariați din primărie care aveau salariul mai mare decât mine. Acum sunt probabil mai mulți..”, a declarat primarul de Motru, Gigel Jianu.

Biblioteca municipiului Motru are un fond de carte de 40.000 de volume, aici prestând doar două bibliotecare, una fiind de miercuri șefă a celeilalte. Primăria Motru are aproape 100 de salariați.

Anamaria Stoica