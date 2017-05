Școala nr.2 din Motru, naște olimpici: Antonia și Bogdan, din eprubeta educațională, în rândul premianților țării

Dascălii de la Școala Gimnazială nr.2 din Motru reușesc, an de an, să-și trimită cei mai buni elevi la olimpiade naționale, siguri că aceștia se vor întoarce acasă cu premii valoroase. În acest an, Antonia Latu și Bogdan Sprîncenatu au fost cei care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor de latină și chimie, ambii elevi de clasa a opta revenind în școală cu premii speciale. Conducerea unității de învățământ, școala fiind una de cinci stele, dar și profesorii care au lucrat cu cei doi i-au felicitat pe merituoși, știut fiind că acești elevi au mai bifat, în anii de gimnaziu, premii importante și calificări naționale la olimpiade de limba română, fizică și geografie.

Antonia și Bogdan sunt doi dintre cei 631 de elevi obișnuiți care trec zilnic pragul Școlii Gimnaziale nr. 2 din municipiul Motru. Ei intră în unitatea de învățământ cu un bagaj mic de cunoștințe, dar pleacă doldora de informații, care speră ei, îi vor ajuta în viața de după liceu și facultate. Unii nu se mulțumesc cu ceea ce primesc de la dascălii pe care îi au la clasă, conform programei școlare, și caută să-și completeze cunoștințele, lucrând suplimentar și cerând sprijin profesorilor. Nemulțumiții sunt ghidați apoi către concursuri școlare, de unde ajung rapid la olimpiade naționale și, în final, premianți ai acestor competiții. Dascălii sunt mândrii, la fel ca și elevii care spun că performanța lor creează renumele școlii, nu școala pe elevii performanți.

Antonia vrea să devină un bun polițist! Ca tatăl ei…

Așa s-a întâmplat și cu Antonia Latu, în vârstă de 14 ani, elevă în clasa a VIII-a B la școala amintită. Antonia a început să cocheteze cu olimpiadele încă din clasa a V-a, și a bifat premii importante pentru cunoștințele dobândite la limba română și geografie. În clasa a VI-a, participa deja la faza națională a olimpiadei de limba română și lua premiul întâi la faza regională a concursului “Un singur pământ”, dedicate geografiei. În clasa a VII-a, Antonia se califica iar la faza națională a olimpiadei de limba română, dar și la faza națională a concursului “Raluca Ripan” dedicate chimiei, locul de unde motreanca revine acasă cu mențiunea specială. În clasa a VIII-a, Antonia urcă iar treptele spre faza națională a olimpiadei de latină, de data aceasta, unde obține premiul special, ca în paralel să urce pe podium la nivel național și la un concurs de cultură și spiritualitate românească.

Eleva explică simplu faptul că învață din pasiune pentru disciplinele menționate, un rol important avându-l și profesorii pe care i-a avut la clasă. Explică, de asemenea, că deși îi place chimia, geografia nu se va face cercetător, ci polițist, văzând un model de urmat din ceea ce profesează tatăl său. “Raportându-mă la limba română, pasiunea pentru această materie a luat naștere din dorința de a descoperi și citi cât mai mult. Pasiunea, pe de altă parte, mi-a fost insuflată de către doamna dirigintă din clasa a V-a, este vorba despre doamna Florentina Roșu, care mi-a deschis drumul către frumusețea limbii române, arătându-mi ce poate sufletul meu să transmită celorlalți”, a explicat, simplu, Antonia Latu, spunând că visează să lucreze în Poliția Română, după ce își va finaliza studiile.

Munca, brățară de aur

“După clasa a V-a m-au îndrumat doamnele profesoare Gabriela Negrea și Daniela Modoran, care au muncit și au sperat alături de mine, prezentându-mi viziuni diferite legate de complexitatea limbii române. În ceeea ce privește chimia, această experiență a pornit de la o necesitate interioară de a vedea la ce sunt bună, cât pot și în ce măsură și îi mulțumesc doamnei profesoare Mioara Mergea pentru că mi-a demonstrat că prin multă muncă se poate orice”, a completat Antonia, spunând că nu se limitează niciodată la ceea ce i se predă la clasă, ci necesită, totdeauna, să studieze suplimentar, asta mai ales înainte de participări la olimpiade naționale.

“Performanța se poate face oriunde, important este să vrei”, transmite Antonia, menționând că va urma liceul în localitate fiind interesată de profilul matematică-informatică.

Palmaresul lui Bogdan, fizica și chimia l-au urcat pe podium

Bogdan, colegul Antoniei, cei doi fiind în aceeași clasă încă dintr-a-ntâia, povestește și el că pasiunea pentru matematică l-a adus la primul concurs regional. Acolo a obținut premiul al treilea și s-a calificat la următoarea etapă. Aici i s-a trezit spiritul competițional, așa că după acesta au urmat mai multe concursuri școlare și olimpiada de matematică și apoi de geografie, locul unde a obținut și mențiunea specială. A urcat pe podium și la fizică apoi și la chimie, Bogdan Sprîncenatu reușind încă din clasa a VI-a să obțină la fizică mențiune la nivel județean, ca un an mai târziu să bifeze o calificare la etapa națională, fiind de locul întâi. A urmat poziția a doua la nivel județean și încă o calificare națională, iar în clasa a VIII-a a luat locul al doilea la olimpiada de fizică pe județ și s-a calificat la națională. Bogdan a reușit o mai mare performanță la chimie, unde a luat primul loc pe județ și s-a calificat la etapa națională. S-a întors de la concurs cu mențiune specială. “Am făcut foarte multă muncă suplimentară, deoarece materia pentru olimpiade este mult mai complexă. M-a pregătit doamna profesoară Mioara Mergea la chimie, iar la fizică doamna Angela Deaconu. Am mulți colegi care sunt buni la învățătură și consider că sunt numeroși elevi din școală, care, dacă își doresc, pot să obțină rezultatele mele. Totul pleacă de la pasiune”, a explicat Bogdan Sprîncenatu, care susține că va urma un liceu din localitate și va încerca tot matematică-informatică.

“Îmi doresc să urmez o facultate de fizică sau chimie. Ar fi interesant să lucrez în cercetare și asta nu neapărat în țara noastră. Știu că în alte țări se poate face cercetare, iar pentru rezultate profesionale i-au în calcul și o astfel de oportunitate. Din păcate, în România se investește prea puțin într-un student bun”, a conchis elevul Bogdan, fiind susținut de colega sa, care este de părere că performanța ține doar de tânărul care vrea asta, condițiile de educație nefiind peste tot cele optime.

Bursele pentru olimpici, anul acesta radiate

“Statul, din câte am observat, nu stimulează elevii să învețe decât într-o măsură foarte mică”, subliniază Antonia, uimită de vestea că anul acesta olimpicii din Motru nu vor mai fi premiați de autoritățile locale, care susțin că nu au putut prevede această cheltuială în buget.

Eleva este încurajată de profesoara de chimie, care speră că lucrurile vor fi totuși reglate de autorități. Dascălul explică faptul că elevii buni ai școli merită din plin aceste premii, deoarece muncesc mult pentru a urca pe podium la olimpiade naționale.

“Pentru a ajunge cu un elev la o olimpiadă trebuie pregătire suplimentară, programa școlară este limitată și dacă nu se face în plus se vede. În ultima perioadă am reușit doar cu trei elevi să ajungem la faza națională, chiar dacă pregătirea și munca au fost aceleași, chimia este o materie grea, iar copiii asimilează greu aceste cunoștințe. Ei trebuie să muncească acasă suplimentar și nu toți vor să facă asta. Ca să învețe ne coborâm la nivelul lor, suntem apropiați și sinceri cu aceștia. Îmi doresc însă și un laborator aici la școală, un laborator dotat de chimie pentru a putea pregăti elevii cum trebuie. Chimia nu poate fi studiată fără aparatură și substanțe”, a declarat profesoara Mioara Mergea.

Școală de cinci stele

Școala nr.2 din Motru a fost modernizată în anul 2005 cu fonduri de la Banca Europeană de Dezvoltare. S-au investit aici 6 miliarde, fără cofinanțare. În unitatea de învățământ s-a schimbat instalația termică, electrică, acoperișul, mobilierul și chiar pardoseala. Directorul școlii, Ion Sanda, susține că școala în privința condițiilor este una de cinci stele, elevii având la dispoziție gratuit un cabinet stomatologic și unul medical, teren sportiv modern, o bibliotecă la fel și toalete adaptate și pentru cei aflați la grupa zero.

“Sunt mândru că avem o școală performantă și cu rezultate chiar dacă avem aici copii de la cele două centre, de etnie romă, proveniți din familii sărace ori cu părinți plecați în străinătate. Școala are rezultate deosebite prin acești elevi, și rezultate la vârf la materii de bază. Nu neglijăm sportul, la olimpiada națională, anul trecut, am învins chiar Liceul Sportiv, care are ore de fotbal în programa școlară. Anul trecut, am avut cinci elevi care ne-au reprezentat la concursuri și olimpiade naționale, iar anul acesta trei și echipa de rugby. Elevii au o școală cu infrastructură europeană, iar dascălii fac tot posibilul să ridice ștacheta tot așa”, a declarat directorul unității de învățământ, felicitând olimpicii pentru rezultatele obținute.

Anamaria Stoica

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞI OLIMPIADELE ŞCOLARE

An şcolar 2015 – 2016

1. Olimpiada de matematică

a) Răduţ Daria – cls. a V – a, mențiune, etapa județeană, prof. îndrumător Bălan Gabriel;

b) Guţoiu Raj Alexandru – cls. a VIII – a, mențiune, etapa județeană, prof. îndrumător Sanda Ion;

2. Concursul de Matematică în limba engleză Mathematics-english testing system

Guţoiu Raj Alexandru – Clasa a VIII-a Locul I,etapa judeţeană, clasa a VIII-a C, prof. îndrumător Sanda Ion;

3. Concursul interjudeţean de Matematică „Discipolii lui Pitagora” – Guţoiu Raj Alexandru Locul I;

4. Olimpiada de Fizică – prof. Diaconu Angela

Sprîncenatu Bogdan – cls. VII-a – Locul I faza judeţeană – calificat faza naţională

5. Olimpiada de Limba şi Literatura Română – prof. îndrumător Modoran Daniela;

a) Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul I, faza judeţeană,

b) Latu Antonia – cls. a VII-a, participare la faza naţională;

6. Olimpiada „Lectura ca Abilitate de viaţă”

Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul III, faza judeţeană, prof. îndrumător Modoran Daniela;

7. Concurs interjudeţean „Şi eu am drepturi”

Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul II, prof. îndrumător Modoran Daniela;

8. Concurs Naţional „comunicare.ortografie.ro” – Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul II, prof. îndrumător Modoran Daniela;

9. Concurs şcolar „Toamna prin ochi de copil”

Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul III, faza judeţeană, prof. îndrumător Modoran Daniela;

10. Concurs judeţean „O viaţă de om – un destin de ţară” şi Premiul Publicaţiei PoliticAll

Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul III, faza judeţeană, prof. îndrumător Modoran Daniela;

11. Olimpiada de chimie – prof. îndrumător Mergea Mioara

Ursu Ianis Vlad – cls. a VIII-a, Premiul III, faza judeţeană, calificat la faza naţională;

12. Concursul de chimie „Raluca Ripan” – clasa a VII-a – prof. îndrumător Mergea Mioara:

a) Sprîncenatu Bogdan – cls. VII-a – Premiul II, faza judeţeană – calificat faza naţională;

b) Latu Antonia Latu Antonia – cls. a VII-a, Premiul III, faza judeţeană– calificată faza naţională;

c) Latu Antonia Latu Antonia – cls. a VII-a, Menţiune specială, faza naţională;

13. Concursul interjudeţean „Noi şi chimia”, clasa a VII-a – prof. îndrumător Mergea Mioara:

a) Sprîncenatu Bogdan – Menţiune;

b) Latu Antonia Latu Antonia – Menţiune;

c) Rădoi Alexandru – Menţiune;

14. Concursul interjudeţean „Noi şi chimia”, clasa a VIII-a – prof. îndrumător Mergea Mioara:

Ursu Ianis Vlad – cls. a VIII-a, Premiul III, faza judeţeană

15. Concursul Regional de Limba Engleză „Value your english” prof. îndrum. Ţurlea Oana:

a) Sibinescu Diana, menţiune, cls. a VII-a B;

b) Paloş Diana , menţiune, cls. a VI-a C;

c) Iftode Radu, premiul special, cls. a V-a B;

d) Gîngu Andrada, premiul special, cls. a VI-a A;

e) Rădoi Alexandru, premiul special, cls. a VII-a B.

16. Olimpiada Naţională de Geografie – prof. îndrum. Bălan Luminiţa:

Burghel Ştefan – Clasa a VIII-a – etapa judeţeană – Menţiune

17. Concurs Naţional „Terra” – prof. îndrum. Bălan Luminiţa:

Matei Ana – clasa a VI-a, etapa judeţeană – Menţiune;

Fazakaş Ştefan – clasa a VI-a, etapa judeţeană – Menţiune;

Mihail George Vlăduţ – clasa a VI-a, calificat etapa judeţeană, premiu special etapa judeţeană

Latu antonia – clasa a VII-a, etapa judeţeană – Menţiune

18. Olimpiada de Sport – Echipa de fotbal a băieților – prof. îndrumător Matei Gabriel.

19. Concurs „Sanitarii pricepuţi” – faza judeţeană

An şcolar 2016 – 2017

1. Olimpiada de matematică

Răduţ Daria – cls. a VI – a, mențiune, etapa județeană, prof. îndrumător Spiţă Cristina;

2. Olimpiada de Fizică – prof. îndrumător Diaconu Angela

a) Sprîncenatu Bogdan – cls. a VIII-a – Locul II faza judeţeană – calificat faza naţională

b) Răduţ Daria – cls. a VI-a – Menţiune faza judeţeană

c) Alpredi Bianca – menţiune faza judeţeană

3. Olimpiada de Limba şi Literatura Română – prof. îndrumător Modoran Daniela

Latu Antonia – cls. a VIII-a, Premiul III, faza judeţeană,

4. Olimpiada „OLAV”

a) Răduţ Daria – cls. a VI-a, Premiul III-lea, faza judeţeană, prof. îndrumător Modoran Daniela;

b) Latu Antonia – cls. a VIII-a, Menţiune, faza judeţeană, prof. îndrumător Modoran Daniela

5. Olimpiada de chimie – cls. a VIII-a – prof. îndrumător Mergea Mioara

Sprîncenatu Bogdan – Premiul I faza judeţeană – calificat faza naţională;

6. Concursul interjudeţean „Noi şi chimia”, clasa a VIII-a – prof. îndrumător Mergea Mioara:

a) Sprîncenatu Bogdan – Premiul I faza judeţeană – calificat faza interjudeţeană;

b) Latu Antonia – Premiul I faza judeţeană – calificat faza interjudeţeană;

c) Rădoi Alexandru – Premiul I faza judeţeană – calificat faza interjudeţeană;

7. Concurs Naţional de Creaţie Literară „Ars Nova” – Premiul al II-lea, Brăila

Latu Antonia – cls. a VIII-a, prof. îndrumător Modoran Daniela;

8. Participarea la etapa naţională a Concursului Naţional cu Participare Internaţională „Ion Barbu/Dan Barbilian” Călăraşi

Latu Antonia – cls. a VIII-a, prof. îndrumător Modoran Daniela;

9. Concursul Interjudeţean „Şi eu am drepturi”

Latu Antonia – cls. a VIII-a, prof. îndrumător Modoran Daniela;

10. Olimpiada Naţională de Geografie – prof. îndrum. Bălan Luminiţa:

Latu Antonia – cls. a VIII-a, etapa judeţeană – Menţiune;

Sibinescu Diana – cls. a VIII-a, etapa judeţeană – Menţiune;

11. Concurs Naţional „Terra” – prof. îndrum. Bălan Luminiţa:

Matei Ana – clasa a VII-a, etapa judeţeană – Menţiune;

Mihail George Vlăduţ – clasa a VII-a, etapa judeţeană – Menţiune;

Lupu Valentina – clasa a VII-a, etapa judeţeană – Menţiune.

12. Concursul Regional de Limba Engleză „Value your english”, prof. îndrum. Ţurlea Oana:

Rădoi Alexandru, premiul special, cls. a VII-a B.

13. Olimpiada de Istorie, prof. îndrum. Dobre Amalia

Latu Antonia – cls. a VIII-a, Menţiune.

14. Olimpiada de Latină, prof. îndrum. Cornoiu Cristina

Latu Antonia – cls. a VIII-a, Premiul I – etapa judeţeană, calificată etapa naţională

15. Concursul Naţional de Matematică Lumina Math, prof. îndrum. Stamatoiu Ancuţa

Ionete Mălina Claudia – cls. a IV-a, premiul III.

16. Concursul Interdisciplinar de Literatură Română şi Religie „Culturală şi Spiritualitate Românescă”, prof. îndrumător Fotescu Gabriela

Latu Antonia – cls. a VIII-a, etapa judeţeană – Premiul II;

17. Olimpiada Gimnaziilor, Competiţia Rugby Tag, prof. îndrumător Fugaru Dragoş, Hîrşu Dorin

Echipa de Rugby Tag – băieți, etapa judeţeană – Locul III;

18. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, Competiţia Minihandbal, prof. îndrumător Fugaru Dragoş

Echipa de Handbal – băieți, etapa judeţeană – Locul II;

Echipa de Rugby – etapa judeţeană – Locul I.