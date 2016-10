Șef nou, la Inspectoratul Județean de Poliție Gorj

Poliția Gorj are un nou șef, de vineri. Prin ordinul ministrului Afacerilor Interne, comisarul-șef de poliție Ion Cristian Muscălescu a fost împuternicit să exercite această funcție, cu caracter temporar. Decizia a fost anunțată de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române, după pensionarea lui Marius Dascălu. Ion Cristian Muscălescu va primi ajutorul adjuncților săi, Daniel Fețanu și Ion Frățilescu, cel care a revenit săptămâna trecută la Gorj, după detașarea de la Mehedinți. Înainte de a veni la Târgu-Jiu, noul șef al IPJ Gorj a condus Secţia Regională de Poliţie Transporturi Timişoara, unde încasa peste 48.000 de lei pe an. Conform declarației de avere, din 2016, acesta deține un teren și o casă de locuit la Mogoșoaia, locuința de 260 de metri pătrați fiind cumpărată în 2008. Acesta mai are și două autoturisme fabricate în 2002.

În 2006, pe vremea în care era șeful Poliției Transporturi București, la 37 de ani, Ion Cristian Muscălescu a fost victima unui jaf, într-o benzinarie din Mogoșoaia. Comisarul-șef s-a oprit cu autoturismul pe care îl are și în prezent, Volkswagen Sharan, în incinta statiei de carburanți, iar după ce a alimentat, acesta a mers să plătească, lăsând întredeschis geamul portierei dreapta față. În mașină se afla o borsetă în care erau 24.000 RON și actele de identitate ale șoferului, aceasta fiind furată de patru persoane care au fugit spre calea ferată care face legătura între Mogoșoaia și Chitila.

Împuterniciri la IPJ, în alte patru județe

Tot printr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne, odată cu desemnarea noului șef al IPJ Gorj, comisarul Bogdan Alexandru Berechet a fost împuternicit să exercite, cu caracter temporar, funcţia de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Împuterniciri au fost făcute și la Giurgiu, Mehedinți și Constanța. ”Prin dispoziția inspectorului general al Poliției Române, cu data de 21 octombrie, comisar-şef de poliţie Sirbu Aurel, a fost împuternicit să exercite, cu caracter temporar, funcţia de adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți”, au precizat reprezentanții IGPR.

Loredana Fîciu