Stăncioi, rejudecat din nou la Târgu-Jiu

Dosarul lui Petre Stăncioi și al jafurilor comise de acesta se va rejudeca la Târgu-Jiu. Curtea de Apel Craiova a dispus ca dosarul să fie rejudecat, după ce a admis toate apelurile, care au fost formulate la sentința pronunțată de Judecătoria Târgu-Jiu la începutul verii.

Procurorii, inculpații, dar și păgubiții au contestat condamnarea lui Stăncioi la 4 ani și jumătate de închisoare pentru faptele sale, iar admiterea apelurilor face ca dosarul să fie judecat din nou în această toamnă de magistrații gorjeni. În acest dosar au mai fost puși sub acuzare alți cinci inculpați pentru că l-au ajutat pe Stăncioi în comiterea jafurilor. Unul dintre aceștia a primit o condamnare similară cu a lui Stăncioi, iar celălalt ar fi avut de executat cu un an mai puțin, dacă pedeapsa dispusă inițial la Târgu-Jiu era confirmată de Curtea de Apel Craiova. “Condamnă inculpatul Stăncioi Petre, recidivist, în prezent deținut în Penitenciarul Craiova, la pedeapsa 3 ani închisoare (fapta săvârșită în dauna părților civile Crăc Nicolae Cristi și Crăc Cristina). (…) Condamnă inculpatul Stăncioi Petre, la pedeapsa 3 ani și 6 luni închisoare (fapta săvârșită în dauna părții civile Dondera Anca). (…) Contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare. Deduce din pedeapsa stabilită reţinerea și arestul la domiciliu de la 28.01.2016, la 24.05.2016 și arestul preventiv de la 14.06.2016, la zi”, stabilea Judecătoria Târgu-Jiu în luna iunie a acestui an, verdictul fiind contestat apoi, cu succes, la Curtea de Apel Craiova. Dosarul respectiv a fost deschis după ce Stăncioi și complicii săi au jefuit vilele în care stau omul de afaceri Nicolae Cristi Crăc și avocata Anca Dondera. Familiile acestora au fost monitorizate o bună perioadă de către gruparea de infractori, hoții sperând că vor da jaful perfect și nu vor fi prinși. Anchetatorii au avut nevoie de câteva săptămâni pentru a da de urma acestora, probele ducând ulterior la prinderea lor. Dintre toți doar Petre Stăncioi este judecat în stare de arest preventiv, el fiind recidivist. Inițial și el fusese plasat în arest la domiciliu, dar după ce a fugit de acasă și a fost prins din nou de polițiști nu a mai scăpat de cătușe.

Gelu Ionescu