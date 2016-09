Pe 23 septembrie 2016, între orele 16.00-17.00, membrii echipei “Sons of Liberty” vor susține în amfiteatrul de la Colegiul Tehnic Motru sceneta “Pot să intru?”, activitate desfășurată în cadrul proiectului Euroscola. Cu această ocazie, principalul obiectiv al echipei “Sons of Liberty” constă în diseminarea către un public cât mai numeros și divers a mesajului central al proiectului, bazat pe toleranță și respectarea demnității ca valori centrale în guvernarea unei societăți democratice.

Dincolo de oportunitatea de a reprezenta încă o dată România și județul Gorj în Parlamentul European, după cele trei ediții în cadrul cărora au acumulat o experiență în formarea tinerilor în spiritul valorilor Uniunii Europene, profesorii coordonatori Negrea Nicolae și Negrea Constantina își propun, împreună cu membrii echipei “Sons of Liberty”, să surprindă natura demnității umane în raport cu dinamica evenimentelor sociale și politice care produc efecte asupra fiecăruia dintre noi.

Cu această ocazie, reamintim principalele obiective ale echipei “Sons of Liberty” pentru această ediție:

– o mai bună cunoaștere a instituțiilor europene și a rolului Parlamentului European în procesul decizional al Uniunii Europene;

– o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;

– creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;

– responsabilizarea elevilor prin promovarea şi internalizarea valorilor şi principiilor Uniunii Europene;

– informarea tinerilor despre necesitatea de a participa în mod activ la respectarea drepturilor şi responsabilităţilor de care beneficiază în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene;

– dezvoltarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă.

Adrian-Vladimir Costea