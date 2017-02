Concursul ”Școala Zero Waste”, la o nouă ediție

Ieri, s-a dat startul înscrierilor la ediția 2017 a Concursului Național ”Școala Zero Waste”, concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România, al cărui mare premiu constă într-o tablă interactivă pentru școala câștigătoare.

Începând cu 13 februarie și până în 3 martie toate școlile din România se pot înscrie în Competiția „Școala Zero Waste” – ediția 2017. La cele patru ediții anterioare au participat 390 de școli din aproape toate județele țării și din București și peste 40.000 de elevi participanți direct în competiție. Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă oferită de Continental Romania, partener al proiectului. Marii câștigători ai tablelor interactive puse în joc până acum sunt: în 2016 Liceul Teoretic “Traian Vuia”, Făget, județul Timiș, în 2015 Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Roșiorii de Vede, Teleorman, în 2014 Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Târgu Jiu, iar în 2013 Școala Gimnazială Moșnița Nouă, județul Timiș. Cei mai buni și implicați 5 elevi din primele 10 școli clasate vor participa la „Zero Waste Summer Camp”, tabără de educație ecologică organizată lângă Timișoara în a doua jumătate a lunii August 2017. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2017 a Concursului. Desfășurarea competiției este simplă. Pe durata de desfășurare a concursului elevii înscriși și profesorul coordonator vor organiza acțiuni de colectare a deșeurilor reciclabile, activități și sesiuni de educație ecologică, proiecții de materiale educative, ateliere de reciclare creativă etc., atât pentru ei, cât mai ales pentru ceilalți elevi din școala și pentru comunitatea locală. Toate deșeurile reciclabile colectate vor fi valorificate de către fiecare școală în parte. Punctele acordate pentru cantitățile de reciclabile colectate de o școală au la bază notele de cântar trimise către organizatorii concursului după ridicarea reciclabilelor de către operator/colector, notă din care trebuie să reiasă clar numele școlii respective. Pe durata desfășurării concursului vor trebui realizate și trimise către organizatori fotografii reprezentând diferitele acțiuni întreprinse de elevi. Aceste fotografii și acțiuni vor fi promovate pe pagina de Facebook a concursului – https://www.facebook.com/scoalazerowaste/. Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul final vor fi publicate pe site-ul www.ecostuff.ro.

Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romania – www.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/scoalazerowaste. Prin participarea în Școala Zero Waste elevii și profesorii direct implicați își vor îmbogăți bagajul de cunoștințe privind protecția mediului și conceptul “zero waste – fără deșeuri”, își vor dezvolta o atitudine responsabilă față de mediu și vor pune bazele unui sistem de educare și pregătire a celorlalți elevi și cadre didactice pentru a acționa într-un mod sustenabil în școală și comunitate.

Aflat deja la a 5-a ediție, concursul susține și întărește obiceiul colectării selective începând cu vârsta la care copiii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Prin implicarea copiilor vom contribui indirect și la informarea și responsabilizarea membrilor familiilor. Toate companiile care doresc să se implice, să susțină educația ecologică în școli și să sprijine organizarea concursului prin acordarea de premii, sunt invitate să ia legătura cu organizatorii.

R.L.