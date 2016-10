Broşură lansată pentru informarea şi consilierea tinerilor

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă lansează Publicaţia de tineret – Broşura CRICT – Centrul de Resurse pentru Informare și Consiliere a Tinerilor, accesibilă gratuit în format electronic pe blogul oficial http://crict2020.blogspot.ro/.

Broşura CRICT a fost concepută pentru: tinerii cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani din judeţul Gorj şi municipiul Târgu-Jiu; organizaţiilor de tineret în particular din judeţ; altor organizaţii şi instituţii implicate direct în lucrul cu tinerii. Publicaţia de tineret – Broşura CRICT – Centrul de Resurse pentru Informare şi Consiliere a Tinerilor are rolul de a îndruma direct tinerii spre pagini web utile lor şi ghida în aceeaşi măsură şi ONG-urile de tineret oferindu-le o diversitate de resurse informaţionale. În plus, li se face o promovare eficientă, putând semnala redacţiei eventualele modificări ale adresei site-ului central, schimbări de locaţie, e-mail-uri, telefoane. Prin intermediul Publicaţiei de tineret – Broşura CRICT, editorul încearcă să vină în sprijinul tinerilor cu o soluţie aproape completă vizavi de nevoile şi oportunităţile tineretului, ONG-urilor de tineret şi instituţiilor responsabile în mod direct în lucrul cu tinerii.

Broşura este realizată în cadrul proiectului de tineret C.R.I.C.T., implementat de către Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă şi co-finanţat de către Ministerul Tineretului si Sportului. Proiectul pentru tineret este o iniţiativă a Asociaţiei Regională pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Asociațiile Dorna Tismana, Asociaţia Liberă Iniţiativă şi Antreprenoriat Tismana, Asociaţia “Semănătorul Tismana”.

În concluzie, utilitatea Publicaţiei de tineret – Broşura CRICT – Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor este dovedită prin accesul direct al beneficiarilor la informaţii utile, diversificate şi practice, asamblate tematic şi accesibile într-un singur loc şi paradoxal, în locuri diferite, compilând mai multe tipuri de produse mass-media, în format electronic interactiv, în format tipărit, asortat cu tipurile adiacente de produse volante uşor de distribuit şi foarte practice cum ar fi fişe informative tematice de tineret, flyere, totul fiind făcut în scopul de a multiplica în mod direct şi indirect informaţiile utile şi practice ale proiectului în rândul a cât mai multor tineri beneficiari finali.

I.M.