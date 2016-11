Dezbatere pe tema “Sindromul Down. Oportunități și Temeri”, la Târgu-Jiu

Luni, 28 noiembrie 2016, începând cu ora 18.00, la sediul Vasiliada Târgu-Jiu, va avea loc o dezbatere pe tema “Sindromul Down. Oportunități și Temeri”. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate, fiind necesară, astfel, confirmarea participării până la data de 15 noiembrie.

Sindromul Down este o stare genetică pe parcursul întregii vieţi, ce se produce în momentul concepţiei fătului. La nivelul judeţului Gorj, potrivit statisticilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), 37 de gorjeni suferă de această maladie, 4 cazuri fiind confirmate în cursul trimestrului III al acestui an. Sindromul Down este o disfuncţionalitate cromozomială. O persoană cu sindrom Down are suplimentar o copie a întregului sau numai a unei părţi a cromozomului 21. Cromozomul 21 este cel mai mic dintre cromozomii umani. Cu alte cuvinte, copilul cu acest sindrom are 47 de cromozomi în loc de 46. Potrivit specialiştilor, toate persoanele cu Sindrom Down prezintă un anumit grad de dificultate de învăţare (retard mental). Gradul de dizabilitate diferă de la o persoană la alta şi este imposibil de apreciat în momentul naşterii cât de grav va fi. Chiar dacă toate persoanele cu Sindrom Down au un anumit grad de dizabilităţi de învăţare, multe dintre aceste persoane duc o viaţă semi-independentă şi împlinită.

Sindromul Down, dezbătut la Târgu-Jiu

Asociația Down Art Therapy, în colaborare cu Asociația Vasiliada Târgu-Jiu organizează luni, 28 noiembrie 2016, începând cu ora 18.00, la sediul Vasiliada Târgu-Jiu, o dezbatere pe tema “Sindromul Down. Oportunități și Temeri”. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate, fiind necesară, astfel, confirmarea participării până la data de 15 noiembrie, la adresa de e-mail: asociatiadart@gmail.com.

Fiecare copil cu sindrom Down este unic în felul său, la fel ca toţi ceilalţi copii. Micuţii care suferă de acest sindrom trebuie să crească, fără excepţie, cu familiile lor. Cu intervenţie şi suport timpuriu, aceşti copii se dezvoltă, pot avea o viaţă deplină, pot fi cetăţeni responsabili şi membri activi ai comunităţii. Toţi copiii cu Sindrom Down pot frecventa grădiniţele obişnuite. Mulţi dintre ei urmează şcolile de masă, şcolile profesionale de meserii, liceele de masă, putând să înveţe să scrie, să citească şi să socotească.

În prezent, persoanele cu Sindrom Down, beneficiază de o bună îngrijire medicală şi trăiesc în condiţii de viaţă mai bune ca în trecut.

Astăzi perspectiva de viaţă a persoanelor cu Sindrom Down nu diferă semnificativ de a celor fără Sindromul Down. Durata estimată de viaţă a unei persoane cu Sindrom Down este acum cuprinsă între 65-70 de ani, unii depăşind această vârstă.

M.S.