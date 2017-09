Pandurii vrea să-şi păstreze “coroana” şi la Călăraşi

Cea mai bună formaţie din deplasările ligii secunde, Pandurii Târgu Jiu, merge la Călăraşi pentru duelul cu cea mai în formă echipă din campionat, Dunărea. Antrenorul gorjenilor, Adrian Iencsi, speră ca vizitatorii să-şi menţină reputaţia din jocurile de afară, dar îşi avertizează elevii că oponentul este unul extrem de periculos. “Pentru noi orice meci e greu. Aşa s-a întâmplat de când sunt la Pandurii, să câştigăm toate jocurile în deplasare. Din păcate, am reuşit doar două egaluri acasă, şi de aceea spun că pentru noi orice partidă este dificilă, cu atât mai mult când jucăm împotriva unei echipe pe care eu o cunosc foarte bine, o echipă cu o stabilitate financiară. Au în componenţa lotului jucători foarte valoroşi, fotbalişti care au evoluat şi în Liga 1. Este o formaţie pe val, cu o încredere totală în forţele proprii, dar noi pentru asta ne pregătim şi jucăm fotbal. La Călăraşi există o suprafaţă foarte bună de joc, va fi un examen important pentru echipa mea”, a declarat Iencsi. Fostul rapidist a admis că un merit deosebit în revirimentul formaţiei de la Dunăre îl are antrenorul Dan Alexa. Cu acesta la timonă, Călăraşiul a reuşit 5 succese consecutive. “Cu siguranţă că meritul principal este al antrenorului. E clar lucrul acesta. De când a venit are un parcurs foarte bun, numai cu victorii. Dan Alexa are o experienţă foarte mare la nivelul Ligii a doua, deci normal că i se datorează lui. A venit cu un alt entuziasm, dar are şi jucători foarte buni. În plus, a reuşit să-şi întărească echipa exact acolo unde avea nevoie”, a spus Iencsi.

Un lucru îmbucurător pentru Pandurii este că antrenorul va avea aproape tot lotul valid, singura absenţa notabilă fiind a fundaşului Denis Brînzan. “Din fericire, nu avem probleme majore cu accidentările, şi acesta e un lucru foarte important pentru noi, pentru că reuşesc să-i ţin pe băieţi într-un ritm şi un tonus foarte bun. Sunt mulţumit din acest punct de vedere, pentru că ei s-au expus la un efort deosebit, şi asta în conjunctura în care nu am avut parte de meciuri de pregătire în presezon. Singura nemulţumire pentru mine este că nu-l voi avea pe Denis Brînzan. A acumulat 4 cartonaşe galbene şi va fi suspendat pentru această partidă, dar sunt şi alţi băieţi care îl pot înlocui”, a precizat Iencsi.

Nu e un meci special

Pentru antrenorul Adrian Iencsi reîntâlnirea cu formaţia la care a început sezonul nu este una deosebită. Tehnicianul Pandurilor a declarat că respectă echipa adversă, dar a stat o singură rundă la Călăraşi, prea puţin pentru a pune la suflet. “În niciun caz nu este un meci special pentru mine. Echipa a fost condusă şi de alţi antrenori după plecarea mea. Eu am petrecut acolo o perioadă bună, am făcut şi cantonamentul în Serbia, am stat aproape două luni de zile la Dunărea, dar nu-l consider un joc aparte. La Călăraşi mi-am făcut prieteni. Sunt oameni în acel oraş care susţin foarte mult sportul, mă refer la primar şi la preşedintele Consiliului Judeţean, ei dau stabilitate financiară clubului. Eu sunt un antrenor profesionist şi mă concentrez pe echipa mea. Avem noi problemele noastre”, a declarat Iencsi.

Alexa nu-i subestimează pe gorjeni!

În ciuda bilanţului perfect pe care l-a avut la cârma Dunării Călăraşi, antrenorul Dan Alexa este precaut înaintea jocului cu Pandurii. Adversarul gorjenilor şi în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în sezonul trecut, Alexa vrea să-şi ţină echipa în priză, şi a avertizat că formaţia din Oltenia este una valoroasă. “Pandurii Târgu Jiu e o echipă foarte periculoasă care a câştigat aproape toate jocurile disputate în deplasare. Vom întâlni o formaţie în care cei mai mulţi dintre jucători au evoluat şi în Liga I. Va fi un meci foarte greu pe care trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Jucătorii trebuie să fie conştienţi că ne aflăm pe un drum bun, trebuie să avem încredere în potenţialul nostru. Dar, în acelaşi timp, e important să rămânem foarte modeşti. Mai sunt foarte multe etape şi prin urmare nu trebuie să facem paşi greşiţi”, a comentat Alexa, pe site-ul oficial al clubului.