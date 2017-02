Ca la noi, la nimeni – Blasfemiile lui Klaus şi Werner, sapă credibilitatea lui Iohannis!

Primarul de la Cotroceni se face de ocară ori de câte ori iese în public. N-a fost niciodată un preşedinte moderator, un preşedinte imparţial şi are apucături în domeniul imobiliar.

Aşa se face că atunci când o ia pe mirişte seamănă teribil de mult cu un alt om de afaceri – Gigi Becali. Cu singurele diferenţe că Gigi Becali este creştin ortodox, şi nu spune că a cumpărat Palatul din vânzarea de lapte, iaurt şi mioare, pe când evanghelistul Iohannis ne ia de proşti şi spune că a cumpărat cele şase case din banii – neimpozitaţi!, deci cu evaziune fiscală – câştigaţi din meditaţii. E greu de crezut că un profesoraş de fizică, ajuns fie şi Inspector general şcolar al judeţului Sibiu, apoi primar mai multe mandate în urbea de pe malul Cibinului se putea pricopsi altfel decât prin ilegalităţi!

N-am cum să-i reproşez că nu are nici măcar un copil, nu i-a dat Dumnezeu!, dar nici măcar n-a înfiat! Şi atunci pare şi mai dificil de înţeles de ce-i trebuie şase case. Pe una a pierdut-o în instanţă şi se luptă s-o recupereze. Pentru ce? Pentru cine? Se zice că ar avea una sau două proprietăţi pe la Palm Beach, pe unde-şi petrece concediile. Să fie sănătos! Dar de ce-şi bate joc de sărăcanii de români cărora le rânjeşte-n nas? Mai cealaltă seară a mimat dialogul cu protestatarii de la Palatul Cotroceni, care-i cereau „Demisia!” Ce dialog e acela de două minute, cu SPP-ul în jur, inclusiv cu generalul Pahonţu, care-i pe funcţie din 2005? Mai degrabă şi-a dorit o fotografie pentru pagina sa de Facebook, ca să mintă întreaga lume că a dialogat şi cu contestatarii săi!

În basmele copilăriei mele aflam, că trebuie să mă feresc de „Omul roşu”. Eu nu l-am votat şi nu cred că e preşedintele tuturor românilor. Chiar dacă are tupeul să zică „românii mei!” Pe mine să nu conteze, că nu-s românul unuia care-i urăşte de moarte pe români!

După 11 decembrie 2016, atunci când El, PNL-ul lui şi Uniunea Sabotaţi România (USR), fie că e a lui sau a lui George Soros, au pierdut alegerile parlamentare Omul Roşu a intrat în criză. Faptul că nu mai poate avea „Guvernul meu”, adică al Dictatorului, l-a determinat să declare deschis război PSD-ului. Şi bineînţeles, românilor de bună credinţă creştin ortodoxă!

Herr Iohannis nu-i mai poate stăpâni nici pe Klaus şi nici pe Werner, care comit o seamă de blasfemii la adresa alianţei de guvernare – PSD-ALDE – rezultată în urma alegerilor democratice. S-a năpustit asupra Guvernului Grindeanu, care-a îndrăznit să dea Ordonanţa 13. Prin care se răspundea unei cerinţe a Curţii Constituţionale a României de a modifica nişte articole şchioape din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.

Ca să aţâţe protestatarii ieşiţi în Piaţa Universităţii, Omul Roşu a îmbrăcat o geacă roşie, ca să fie cât mai vizibil! Vezi Doamne, s-a arătat indignat. Nu s-a oprit aici, iar a doua zi a purces la Consiliul Suprem al Magistraturii şi a obligat CSM-ul, pus sub presiune, să pună pe ordinea de zi o sesizare către Curtea Constituţională împotriva Ordonanţei 13!

Apoi l-a obligat şi pe Avocatul Poporului să comită ceva similar. Miercuri, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea CSM, dar şi pe aceea a preşedintelui Dictator Iohannis, depuse separat, ca fiind nefondate în legătură cu Ordonanţa 13. Ghinion!, ca să ne exprimăm cum îi place Dictatorului să spună atunci când rânjeşte. Votul majoritar din CCR a decis că nu există conflict instituţional şi a reiterat dreptul Guvernului de a legifera. Genialul profesoraş de fizică l-a învăţat, a se citi obligat, şi pe Avocatul Poporului să sesizeze Curtea Constituţională tot cu privire la Ordonanţa 13. Mă surprinde că un jurist Şef de promoţie al Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca s-a luat după un neica nimeni. Fost primar şi, temporar, preşedintele Colonii numită încă România.

Ieri, Curtea Constituţională a României a respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului cu privire la modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, conform AGERPRES.

Ion PREDOŞANU