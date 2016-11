Casa memorială Iosif Keber intră în conservare și restaurare

Consilierii județeni au aprobat proiectul ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”. Valoarea proiectului este de 1.830.769,60 de lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect a U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 77.800,09 lei (inclusiv TVA).

Potrivit obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011 – 2020, promovarea patrimoniului istoric și cultural, reprezintă una din prioritățile pentru dezvoltarea socio – economică a județului Gorj.

Casa memorială Iosif Keber este unul din monumentele istorice valoroase din județul Gorj, grație dublei sale funcțiuni – casă memorială și secție de artă a Bibliotecii Județene „Christian Tell”. Ridicată în anul 1932 după planurile arhitectului Iulius Doppelreiter, personalitate interbelică ce a contribuit la dezvoltarea arhitecturii civile locale din acea perioadă, promovând stilul neromânesc, casa a fost locuința pictorului Iosif Keber -artist cu numeroase lucrări de șevalet, consacrat în pictură monumentală, restaurator al picturilor pentru 63 de biserici din întreaga țară.

Proiect pentru restaurarea Casei Iosif Keber

Consilierii județeni au votat aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect. „Astăzi am adoptat indicatorii tehnico-economici și avem o documentație avizată de comisia monumentelor de la Craiova și sperăm să avem și finanțarea asigurată. În sfârșit am rezolvat problema juridică, având avizele necesare pentru rezolvarea proiectului și sper ca la anul să avem licitația și să ne apucăm de reabilitare. Încercăm să rezolvăm problema de proprietate. S-au făcut pași importanți”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Valoarea proiectului este de 1.830.769,60 de lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect a U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 77.800,09 lei (inclusiv TVA). Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. În cadrul acestei priorități de investiții se vor finanța activități privind restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Minodora Sucea