Ziua Mondială a Turismului, marcată în Gorj

Ziua Mondială a Turismului a fost marcată la nivelul județului nostru, marți, 27 septembrie 2016, printr-o serie de activități dedicate domeniului turistic. Încă de la primele ore ale zilei, autoritățile locale și județene s-au întâlnit cu reprezentanții ANT, ai primăriilor și GAL-urilor din județ, dar și cu profesori și studenți din cadrul Universității „Constantin Brâncuși”. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Maură a Palatului Administrativ, în prezența vicepreședintelui CJ Gorj – Ciprian Florescu, a prefectului Gheorghe Paraschivu, precum și a viceprimarului municipiului Târgu-Jiu – Adrian Tudor.

Ziua Mondială a Turismului a fost marcată de autoritățile gorjene prin organizarea unui simpozion, care s-a bucurat de o participare numeroasă a factorilor de decizie din turism și nu numai. Derulat sub egida „Redescoperă Gorjul turistic”, simpozionul derulat în Sala Maură a Palatului Administrativ a reunit reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Turism (ANT), ai primăriilor și consiliilor locale din Gorj, ai GAL-urilor, ai Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică din Oltenia; membri ai Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”, investitori în turism, dar și profesori și studenți din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. „Sperăm ca lucrările acestui simpozion să fie de bun augur și să ducă la realizarea unor proiecte în parteneriat cu consiliile locale, care să ducă la o și mai bună cunoaștere a județului nostru în România și în Europa. Eu consider că Gorjul a început deja să fie promovat destul de bine, odată cu înființarea asociației de promovare „Vino acasă la Brâncuși”. S-au pus bazele unui for care se ocupă în mod direct și conștient profesional de această dezvoltare și promovare a turismului gorjean. Până acum, inițiativele au fost destul de plăpânde, ocupându-se doar anumiți agenți economici cu activitate în turism. Considerăm că intrăm pe un făgaș mai bun și de acum înainte Gorjul va fi promovat la adevărata valoare”, a declarat Radu Ciobanu, președintele ANTREC Gorj.

Gorjul are un important potențial turistic

Șeful Serviciului Public Județean Salvamont Gorj le-a mărturisit jurnaliștilor că județul nostru are un potențial turistic important. „Zona județului Gorj este cea mai bine reprezentată din punct de vedere al obiectivelor turistice; știm că este atractivă pentru cei care ne vizitează județul și atunci acordăm o atenție deosebită promovării acestei zone și asigurării elementelor de securitate pentru cei care vin în zona montană a județului nostru. Pe turiști îi atrage frumusețea zonei, faptul că zona montană a Gorjului are un climat mediteranean și vremea e mult mai bună; avem aceste elemente de atracție turistică: peșterile, zonele de cățărat, traseele turistce de drumeție, de mountain bike, dar și faptul că munții Gorjului se diferențiază față de cei din Mehedinți și cei din Vâlcea, au un alt aspect și o altă înfățișare, ceea ce îi face pe turiști să vină mai mult către noi”, a explicat Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj.

O contribuție importantă în promovarea turismului gorjean o au salvamontiștii. “Numai în ultimele săptămâni am montat cam 14 panouri de informare turistică. Avem o bază de trasee turistice montane foarte bine reprezentată și foarte bine amenajată, zone de alpinism, zone de speologie și zone de practicare a sporturilor montane și încercăm să fim alături de turiști, astfel încât să prevenim producerea unor evenimente neplăcute. Considerăm că și prin activitatea noastră putem să contribuim la promovarea unui turism civilizat în Gorj și să putem să fim alături de toți cei care ne vizitează județul”, a subliniat șeful Salvamont Gorj.

„Gorjul turistic”, concurs pentru elevi

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Consiliul Județean Gorj a realizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, concursul „Gorjul turistic”, la care au participat echipe de elevi din școli și licee gorjene, de la clasele cu specializarea turism.

Manifestările dedicate Zilei Mondiale a Turismului au fost organizate de Consiliul Județean Gorj în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj, Muzeul Județean “Alexandru Ștefulescu” Gorj, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”, Palatul Copiilor din Târgu-Jiu.

Minodora Sucea