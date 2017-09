O stradă din municipiul Târgu-Jiu va fi “botezată” Ion Popescu-Voitești

Autoritățile județene au decis ca o stradă din municipiul Târgu-Jiu să fie “botezată” Ion Popescu-Voitești, aducându-i-se, astfel, un omagiu marelui savant gorjean.

În toamna acestui an, mai exact în luna noiembrie, la Târgu-Jiu va avea loc un simpozion naţional organizat de Universitatea “Constantin Brâncuşi” la care vor participa personalităţi din Cluj, unde Popescu-Voiteşti a fost decan al Facultăţii de Geologie în primul an după făurirea României Mari. “Este practic o reabilitare a imaginii sale, pentru că a fost prea mult timp neglijat. Va fi un simpozion în luna noiembrie organizat de UCB Târgu-Jiu. Am făcut propunerea unei stele pe Aleea Celebrităţilor, se va acorda denumirea unei străzi, Ion Popescu-Voiteşti, vor fi prezenţi aici personalităţi de la Cluj; un eveniment cultural extrem de important”, a declarat Gheorghe Nichifor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj. Ion Popescu-Voiteşti s-a născut în comuna gorjeană Bălăneşti, acolo unde se află casa memorială a savantului, casă pe care autorităţile judeţene intenţionează să o reabiliteze pe fonduri europene anul viitor. Autoritățile au decis ca o stradă din municipiul Târgu-Jiu să poarte numele savantului Ion Popescu-Voiteşti, cel care şi-a consacrat întreaga viaţă cercetării structurii pământului românesc.

M.S.